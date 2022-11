La fiera dedicata alle sneakers

Kickit® N5 è l'evento di street culture #1 in Italia per la vendita di sneakers, streetwear e brand emergenti.



All'evento di Milano potrai anche giocare a basket e fare dei trick sul nostro skatepark, vedere gli street artist all'opera oppure ammirare l'esposizioni d'arte urbana. Ci sarà il corner di Foot Locker che ti permetterà di viaggiare nel metaverso usando l'oculus. In fine ci saranno tantissimi talk e workshop dedicati alla street e alla digital culture.



L'evento sarà one-day-only e si svolgerà:

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 H11-19

@SUPERSTUDIOPIU' IN VIA TORTONA N27, MILANO



Per accedere è necessario un ticket che si può acquistare online (su iTicket) oppure direttamente al desk d'ingresso il giorno dell'evento.



Prossime città: Firenze, Napoli, Bari.