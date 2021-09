Issthefrog: e-dancity performance di danza contemporanea e musica elettronica

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito della prima edizione del Festival dell’Ingegneria organizzato dal Politecnico di Milano.



Performance di danza contemporanea e musica elettronica.

Lo spettacolo, studiato appositamente dal coreografo Simone Magnani, con la partecipazione di ballerini professionisti e del quartetto Plugged Minds, comunica in modo altro il concetto di rigenerazione, legandosi al progetto Kiss the Frog sviluppato dal Dipartimento di Meccanica con il gruppo artistico Cracking Art uniti a favore della ricerca sull’economia circolare e del laboratorio interdipartimentale CIRC-eV.



“Rinnovarsi e rigenerarsi – secondo Magnani – sono due buone pratiche di alto valore ecologico, ma anche antropologico, perché sintomatiche di grande apertura e fiducia in sé e negli altri, una costante ricerca di equilibrio mai fine a se stessa, un equilibrio dinamico cioè mutante e sempre circolare, come la storia insegna”.

Coreografo: Simone Magnani

Danzatori: Valentina Citterio, Umberto Gesi e Giuseppe Morello

Musicisti: Marco Fazio (sax), Alessia Turcato (voce), Marco Carboni (chitarra elettrica) e Riccardo Tosi (percussioni)

Light Designer: Domenico Cicchetti.



Produzione Cultura Meccanica a cura di Francesca Brambilla.



Ingresso libero con iscrizione obbligatoria.

