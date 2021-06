KlimatFest 2021: clima e giustizia sociale. Il Festival al Lago Niguarda

Dal 4 al 6 giugno al Lago Niguarda si svolgerà la seconda edizione del KlimatFest, la festa per il clima promossa dalla Consulta Associazioni Parco Nord in collaborazione con l’Ente Parco Nord Milano. Accreditato all’interno del programma ministeriale All4Climate, tra le iniziative organizzate in vista dei due eventi preparatori alla COP26 che si terranno a Milano - Pre-COP26 e “Youth4Climate2021: Driving Ambition”, quest’anno il Klimatfest assume un respiro internazionale e sempre più rivolto ai giovani.

Associazioni, enti, istituzioni, esperti e ricercatori si incontreranno per tutto il weekend al fine di raccogliere la sfida ambientale su scala globale, coagulando all’interno del Festival risorse, energie e conoscenze per interrogarsi e confrontarsi sulle politiche da perseguire per affrontare la crisi climatica e sociale che ci sovrasta. La via da percorrere è quella della giustizia sociale, unica strada per garantire un futuro sostenibile del Pianeta, che occorre intraprendere attraverso uno sforzo collettivo.

“Klimatfest torna in un altro luogo simbolo del Parco Nord Milano, partner essenziale anche di questa seconda edizione: il Lago Niguarda. Dopo la bella esperienza della prima edizione, KlimatFest si ripropone con l'obiettivo di essere punto di riferimento e confronto sui temi ambientali, climatici e di giustizia sociale. Con una bella novità” spiega Massimo Bricchi, presidente della Consulta Associazioni Parco Nord, “da quest'anno KlimatFest è associazione Aps sotto la presidenza dell'ottimo Mario Di Benedetto, storico componente della Consulta delle Associazioni. Un passo in avanti per rendere KlimatFest un appuntamento cardine per la lotta all'emergenza climatica”.

Il programma di KlimatFest al Parco Nord

Il programma del Festival si snocciola attraverso tavoli di lavoro e dibattiti aperti, incontri con le associazioni, workshop culturali, laboratori didattici per famiglie, attività ludiche e allestimenti artistici, che coinvolgono esperti rappresentanti delle numerose associazioni e realtà attive all’interno del dibattito ambientale a livello locale e internazionale.

“Parco Nord Milano è lieto di ospitare e sostenere il social forum dedicato al clima che nasce grazie ai processi partecipativi del Parco, per questo un ringraziamento va alla Consulta Associazioni Parco Nord per la sua azione di volontariato e l’attenzione che pone alle problematiche ambientali”, dichiara Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord Milano. “Il Parco - prosegue - è la location ideale per questo evento perché le aree protette rappresentano luoghi indispensabili per la risposta alla sfida climatica; sono dei veri e propri laboratori per sperimentare efficacemente un cambiamento, perché si occupano quotidianamente di attività legate alla mitigazione e al contrasto della crisi climatica, oltre che all’aumento della resilienza delle aree urbane che, come nel caso di Parco Nord Milano, governano territori fragili anche sotto l’aspetto idrogeologico”.

Dopo il webinar internazionale che il 4 giugno aprirà il festival sul tema della forestazione urbana come strumento per mitigare i cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento atmosferico, inizieranno le attività che ruoteranno attorno ai temi chiave della giustizia sociale: crisi climatica, transizione ecologica, alimentazione e salute, parità di genere, urbanistica sostenibile, decarbonizzazione, economia circolare, risorse naturali e diritti umani. Tra i partner sostenitori di questa edizione: ODC - l’Officina Della Corsa, Cinema Beltrade, DF Sport Specialist, Coop Lombardia, Emergency - Coordinamento alto milanese, Saes Group e Parco Nord Milano. Il programma completo e gli aggiornamenti sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale klimatfest.org.

“Il Parco ringrazia l’organizzazione del festival, fatta interamente da volontari, e invita i cittadini a partecipare per prendere spunto su come cambiare il proprio stile di vita perché il cambiamento dipende da noi e dal nostro impatto che incide sui cambiamenti climatici: ognuno di noi può fare la differenza” conclude Marzio Marzorati.