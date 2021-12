Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

TEATRO DELFINO 11 DICEMBRE ORE 21.00 12 DICEMBRE ORE 16.00 Milo & Olivia in KLINKE Prosegue la stagione al Teatro Delfino con Klinke, uno spettacolo che fonde le principali arti di rappresentazione (teatro, danza e tecniche circensi) inserendosi nel filone del circo contemporaneo. Una forma di intrattenimento capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età, divertendo e entusiasmando grazie ai suoi personaggi eccentrici. Il Delfino si propone di sensibilizzare la comunità su una tipologia di spettacolo ibrida ed innovativa, restando fedele ai suoi valori di accessibilità e qualità artistica. In un magazzino postale prende vita un gioco teatrale bizzarro, tra scatole, scale e valigie, nel ritmo prevedibile del quotidiano spunta l’insolito gioco di Klinke: cosa potrà mai succedere al confine sottile tra poesia ed euforia se si è in balìa degli equilibri più incerti? A Milo e Olivia piace stravolgerli lasciandovi a bocca aperta. Attraverso lo sguardo ironico che posa sulla realtà, è un invito a credere ancora nei sentimenti con tenerezza e complicità. Info: info@teatrodelfino.it 02 87281266 / 333 5730340 (linea telefonica attiva dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00) Prezzi Biglietti Intero €15,00 | Ridotto Over65-Under25 €10,00 Biglietti disponibili anche in prevendita su Vivaticket.it