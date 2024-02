Komorebi, spettacolo queer di Giorgia Mazzucato

giovedì 15 febbraio 2024, ore 20.30

Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano



“KOMOREBI”

settimo appuntamento di NESSUN CONFINE - la stagione del padiglione 2023/2024



drammaturgia e regia | Giorgia Mazzucato

con Giorgia Mazzucato

luci| Andrea Vannini

produzione | SB Teatro

durata | 70 minuti





La stagione NESSUN CONFINE, curata da Compagnia Carnevale allo Spazio Teatro 89, prosegue il 15 febbraio 2024 alle 20.30 con KOMOREBI, un monologo ironico e tagliente di e con Giorgia Mazzucato sull’ essere queer in Italia oggi.



Sapete che in media le persone spendono due settimane della propria vita aspettando il semaforo verde? E sapete che nel 2024, in Italia, milioni di persone non godono ancora degli stessi diritti delle altre, solo perché sono chi sono? E ora sappiamo cosa state pensando: "Oh, ma due settimane davanti al semaforo sono veramente tantissime!".

Giorgia Mazzucato, da sola col suo microfono, sviscera con ironia le più disparate sfaccettature dell’omobitransfobia, tra commenti sull’attualità, momenti sarcastici musicali e il racconto di alcuni episodi personali. Komorebi è una parola giapponese che non ha corrispettivi in alcuna lingua. Significa “la luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi”, e forse è proprio questa l’immagine perfetta della lotta per il riconoscimento dei diritti civili.



> Giorgia Mazzucato, attrice, autrice, regista classe ’90, è stata allieva, tra gli altri, di Dario Fo, Franca Rame e Andrea Pennacchi. Attualmente in tournée con i suoi monologhi, è anche conosciuta sul web per le sue strisce satiriche. È autrice e voce di due podcast: Il calcio visto da Venere e Conversazioni di coppia sul mondo che scoppia. È vincitrice di numerosi premi, tra i quali “Miglior Artista Internazionale” al San Diego Fringe Festival (California). Nel 2023 è uscito il suo primo libro Komorebi - un libro queer tratto dall’omonimo spettacolo. È fondatrice e direttrice artistica della scuola SB Teatro.



La stagione NESSUN CONFINE si compone di dieci appuntamenti da ottobre ad aprile di artisti e compagnie da tutta Italia, che portano in scena nuove drammaturgie, mai presentate nella loro forma definitiva a Milano. La stagione ha il patrocinio del Comune di Milano Municipio 7.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30

Info e biglietti intero 10 euro | ridotto 5 euro (under 25, over 65, tessera Padiglione, soci Coop Lombardia, studenti scuole di teatro)

e in biglietteria dalle ore 19.30 nei giorni di spettacolo

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, Milano - M1 Bisceglie - bus 78 - M5 San Siro - bus 49 | info e prenotazioni compagniacarnevale@gmail.com - 348 0129127



