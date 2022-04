Korea, Arirang spettacolo di danza, canto e musica della tradizione coreana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’evento gratuito è organizzato dal Consolato Generale della Repubblica di Corea di Milano in collaborazione con l’Associazione Musicisti Coreani in Italia e vedrà esibirsi per la prima volta in Italia i giovani artisti dell’Arirang Art Troupe, compagnia di arti dello spettacolo della prestigiosa National Middle School of Traditional Korean Arts. Un’occasione unica per l’Italia di scoprire il fascino delle tradizioni artistiche coreane, e l’entusiasmo di questi giovani artisti, attraverso gli antichi strumenti a corda coreani gayageum, i cori byeongchang, le danze e i canti popolari namdo. La National Middle School of Traditional Korean Arts di Seoul è la scuola artistica d’eccellenza coreana, a cui si accede solo attraverso un selettivo processo di selezione, ed esprime i migliori talenti nel campo della danza, del canto e della musica. ingresso gratuito previa prenotazione https://www.eventi.today/2022-korea-arirang