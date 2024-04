l’antica credenza di sant’ambrogio presenta la panerada 2024

Un’antica ricorrenza medievale si ripete a Milano ogni anno dal 1339 nel giorno di San Giorgio: la Panerada, cioè la festa in cui i ‘bergamini’, ( mandriani che portavano le mandrie in transumanza dalle cascine in pianura alla valli bergamasche), ricordano così la partenza delle vacche per l’alpeggio.

E’ tradizione a Milano preparare per S. Giorgio il pan meino con la panera, (anticamente si univa il miglio ad altre farine per fare il pane) un delicato dolce aromatizzato con i fiori di sambuco che fioriscono appunto per il 23 aprile festa di San Giorgio, secondo il calendario Ambrosiano, era anche il giorno in cui si stipulavano i contratti per la fornitura di latte tra mandriani e lattai.

Questi ultimi per l’occasione regalavano ai propri clienti la ‘panera’, cioè la panna liquida per accompagnare questo delizioso dolce, abitudine che continuò a persistere nel tempo.

Il tema e l’origine della Panerada sarà commentato e recitato in dialetto milanese da Adriana Scagliola e Pierluigi Crola con la recitazione di poesie.



