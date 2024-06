La Galleria Cael di Via Carlo Tenca 11 è lieta di annunciare l'inaugurazione della mostra "L'Arte in Evoluzione: Esplorazioni Contemporanee", che si terrà dal 7 al 21 giugno 2024. La mostra è curata da Loredana Trestin, con il supporto di Maria Cristina Bianchi, ed è stata ideata dall'Associazione ARconTE e organizzata da Divulgarti. "L'Arte in Evoluzione: Esplorazioni Contemporanee" celebra l'arte in tutte le sue forme e manifestazioni contemporanee. Attraverso una varietà di opere d'arte, installazioni, performance e media artistici, la mostra offre una prospettiva approfondita sull'evoluzione dell'arte e sulle sfide che gli artisti contemporanei affrontano. Esplorando temi come l'identità, la società, la tecnologia e l'ambiente, la mostra riflette le diverse modalità attraverso cui gli artisti interpretano e comunicano il mondo che li circonda. "L'Arte in Evoluzione" invita il pubblico a esplorare l'ampio spettro dell'arte contemporanea, scoprendo le connessioni tra l'estetica, il contesto sociale e l'esperienza personale. È un'opportunità per riflettere sulla potenza e la rilevanza dell'arte nel plasmare il nostro mondo in continua trasformazione.

Artisti: Giorgio Bosso, Carolina Ferreyra, Cornelia Hagen, Rainer Mühlberger, Gabriela Nowak, Nikita Pelizon, Jukka Savilampi, Shiori, Valentina Smeraldi, Nathalie Theo, Angela Thouless, Caroline Watson, Taisija Wellem.