L’associazione Isemprevivi+onlus presenta la cooperativa di lavoro “la luce di Carlotta”

L’attuale pandemia è stata ed è un pesantissimo colpo per la nostra società e per i nostri stili di vita. Noi siamo abituati ad essere difesi e migliorati dalla scienza e dalle sue conquiste. Siamo spesso rapiti da un’idea di progresso che ci vuole sempre più belli, moderni e veloci. Eppure un virus, invisibile e infido, sfugge alle maglie dei nostri saperi e fa a pezzi le nostre certezze.

Ma anche in questa crisi non siamo tutti uguali. Certo il sacrificio è grande per tutti; eppure per molti alla sofferenza fisica e psicologica si aggiunge una crisi sociale ed economica che ha già cominciato a colpire i più fragili, i più deboli, quelli che già in tempi normali tendono a essere emarginati dalla società dei “normali”.

L’associazione iSemprevivi si adopera per far sì che la malattia e il disagio mentale possano essere curati, oltre che tramite specifici percorsi medici, anche attraverso l’integrazione di pazienti, giovani e mano giovani, nella comunità del quartiere di San Pietro in Sala di piazza Wagner a Milano attraverso la creazione di una terapia occupazionale. Infatti nel mese di gennaio 2021 la nostra associazione ha costituito la Cooperativa di Lavoro “La luce di Carlotta” rivolta alle persone che vivono una precarietà psicologica. L’obiettivo è quello di stimolare le capacità all’azione, migliorare le funzioni cognitive e aumentare, allo stesso tempo, le abilità sociali. Il tutto all’interno di uno spazio protetto, quello della Parrocchia San Pietro in Sala. La cooperativa si occuperà della gestione del bar dell’oratorio, della produzione del gelato artigianale e quello di una job station specializzata in lavori di informatizzazione. Proprio per quest’ultimo settore cerchiamo imprese e aziende desiderose di collaborare con noi.

Sede di lavoro Piazza Wagner, 2 – Milano

Per info: Simona Police - cell. 340 3611467

cooperativa@isemprevivi.org

