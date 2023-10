L'energia di Fritz Kalkbrenner in esclusiva a Milano

Il 6 novembre a Milano nello Studio Novanta (East End Studios) un djset esclusivo in un evento che coniuga la pizza gourmet e i drink degli 11 più importanti bar tender di Milano con la dance elettronica eseguita dal vivo da un artista che ha contribuito a scrivere la storia della scena musicale di Berlino degli ultimi 20 anni. Il tutto in un ambiente disegnato per mettere in diretto contatto il musicista con il suo pubblico in una festa che ha il sapore di un incontro tra amici.

Il ricavato dei biglietti d'ingresso sarà devoluto in beneficenza ad Art4sport, l'associazione fondata dalla famiglia di Bebe Vio, che crede nello sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto.