L'entourloop live with N’zeng, Troy Berkley & Blabbermouf

A distanza di un anno dalle date a Torino e Bologna, il collettivo francese L’Entourloop torna in Italia per un’unica data e arriva per la prima volta all’Alcatraz di Milano, con un nuovo e vivace live in programma giovedì 19 Ottobre. Una produzione Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Via Audio.



Con le radici ben piantate nella cultura dei sound system giamaicani e londinesi, e un bagaglio tecnico della scuola transalpina di scratch, beatmaking, sampling, e dell'arte cinematografica applicata alla musica, i due instancabili senior Sir James e King Johnny, le due figure di spicco del misterioso collettivo L'Entourloop, arrivano accompagnati da N'Zeng alla tromba, Troy Berkley MC e BlabberMouf per un’immersione nel loro universo artistico. Un progetto affinato nella massima segretezza, con collaborazioni importanti (Panda Dub, Kill Emil, The Architect…) e numerosi featuring (Biga*Ranx, Marina P, Demolition Man, Tippa Irie, Soom T, Rodney P…) che svelano “The Know How” di questo enigmatico collettivo costantemente in crescita dentro e fuori i confini nazionali.



Dopo Chickens In Your Town nel 2015, sapiente mix di generi che vanno dall'Hip Hop al Reggae con featuring come Gavlyn, Ruffian Robusto o Youthstar, e dopo Savoir-Faire nel 2017 che li ha confermati tra le più interessanti realtà musicali francesi, gli inarrestabili King James e Sir Johnny sono tornati nel 2022 con il terzo album, “La clarté dans la confusion”, un puzzle di campioni sonori e cinematografici in venti tracce e ballo sfrenato. Un album che è una vera dichiarazione d'amore per la cultura del Soundsystem e con cui hanno voluto rendere omaggio ai leggendari pionieri del reggae e della sua cultura, artisti e produttori come Tom Wong, Count Machuki, Prince Buster e Lee "Scratch" Perry.