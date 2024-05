L'essenziale e' invisibile agli occhi

Dopo aver esposto al Museo d'Arte e Scienza e al Consolato Generale del Giappone a Milano



L’essenziale è invisibile agli occhi

Inaugurazione

Sabato 4 Maggio 2024 - 14:00/18:00



Una mostra intensa e profonda nella quale potrete rispecchiarvi e trovare spunti per comprendere le vostre fragilità, dando loro un valore inestimabile.



L’unione di tre artisti così diversi, ma uniti da uno stesso fine comune: la condivisione, l’introspezione, il desiderio di entrare in silenzio e delicatamente nelle storie intime e personali.



Chiara Lorenzetti, restauratrice di ceramica, unisce i cocci delle ceramiche seguendo l’antica arte tradizionale giapponese del Kintsugi: lacca urushi e polvere d’oro puro.



Laetitia Ricci, fotografa, introduce la parte filosofica e materiale del Kintsugi con le sue fotografie in bianco e nero “riparate” con l’oro come l’antica tecnica giapponese.



Marco Mancini , educatore e giornalista, dopo la pubblicazione del libro di poesia “Della forza della fragilità” ( premiato al concorso nazionale Alda Merini), presenta il suo nuovo lavoro “ Fragili paesaggi. Dialoghi silenziosi nel disagio psichico”.



L’incontro offrirà uno sguardo delicato sulla fragilità, abbracciando più mezzi espressivi, dalla scrittura alla fotografia, riconoscendone la preziosità attraverso l’arte del Kintsugi