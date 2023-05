L’estate 2023 sotto il tendone del piccolo circo dei sogni di Peschiera Borromeo (milano) con il circus summer camp

Il Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo (Milano) organizza per l’estate 2023 il Circus Summer Camp, un centro estivo che anima le stagioni più soleggiate della provincia meneghina con magia e colore, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni. Rispetto agli altri campus, quello diretto da Paride Orfei e Sneja Nedeva presenta attività sicuramente più curiose e divertenti. Oltre ai classici giochi sportivi, come ad esempio basket, pallavolo e danza, gli iscritti avranno la possibilità di misurarsi in molteplici discipline circensi (giocoleria, contorsionismo, acrobatica, equilibrismo, discipline aeree, etc.) e di calcare la pista dello chapiteau. Inoltre, verrà posizionata una piscina attraverso cui sarà possibile rinfrescarsi e partecipare a momenti ludici con l’acqua.

Il team del Circus Summer Camp, formato da artisti esperti, istruttori qualificati e professionisti del settore che regolarmente lavorano con i piccoli, saprà coinvolgere bambine e bambini, ragazze e ragazzi in un'esperienza unica e indimenticabile. Il centro estivo si svolgerà dal 12 giugno al 28 luglio, da lunedì a venerdì, con orari flessibili e servizi di pre-scuola, post-scuola e mensa.



Il Circus Summer Camp è il posto giusto per chi vuole trascorrere i giorni di vacanza dalla scuola in allegria e al tempo stesso apprendere nuove abilità. Per maggiori informazioni e iscrizioni 3316522892 (anche whatsapp).