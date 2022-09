L'estate non è ancora finita grazie al cinema all'aperto che anima le periferie

Dal 23 settembre, dopo il successo dei tour estivi che hanno tenuto compagnia a migliaia di milanesi in città, approda al Municipio 2 la rassegna "Cinema diffuso" in collaborazione con Cinevan



Per chi non è ancora pronto a dire addio all'estate, per chi ha ancora voglia di passare una serata all'aperto insieme ad altre persone avvolte dalla magia del cinema, arriva, nei quartieri al Municipio 2, l'ultima rassegna della stagione di Cinevan, associazione che porta il cinema in piazza con i suoi furgoni Volkswagen degli anni '70.



La prima tornata di proiezioni, sempre libere e gratuite, si svolgerà nella splendida cornice del Giardino Franca Rame, quartiere Adriano, le sere del 23, 24 e 25 settembre. Ci si sposta poi per il secondo appuntamento alla Corte Big del quartiere Greco nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre.



Questo il programma completo:



Giardino Franca Rame - Alma Bar

23 settembre: L'uomo che vendette la sua pelle

24 settembre: La famosa invasione degli orsi in Sicilia (animazione)

25 settembre: Easy living - La vita facile



Corte Big - via Carlo conti 20

30 settembre: In viaggio verso un sogno

1 ottobre: Inside out (animazione)

2 ottobre: Figli



La rassegna ha ottenuto riscontri molto positivi dalla cittadinanza, raggiungendo il suo obiettivo: consolidare l'appartenenza al proprio quartiere vivendolo nel tempo libero in tutte le sue sfaccettature.

"Le proiezioni estive di Cinevan hanno richiamato centinaia di spettatori in contesti molto diversi tra loro - conferma infatti Luca Cusani, Responsabile Comunicazione Cinevan - dagli orti di Niguarda alla multietnica Piazza Schiavone in Bovisa, dalle case popolari di Quarto Oggiaro al più centrale quartiere Isola fin sù sulla collina dei ciliegi in Bicocca - e pubblici eterogenei, dagli studenti universitari fuorisede ai residenti storici, dagli anziani ai tantissimi bambini che hanno incrociato il nostro furgone cinema. Sono stati eventi culturali in luoghi spesso periferici in cui l'offerta culturale a volte stenta ma anche momenti di intrattenimento e socialità laddove le tensioni sociali si fanno sentire in modo più acuto e che, per alcune serate, hanno trovato un momentaneo superamento e un sentire comune grazie alla magia del cinema".





Inizio serata ore 20.00, ingresso gratuito senza prenotazione, portate un cuscino!