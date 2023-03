ARTEMISIA 5 PITTRICI 1993 - 2023



FRANCESCA RITA RENATA PEA EMANUELA

BRUNI CARELLI FERI FERRARI TROLLI VOLPE





compie 30 anni e apre lo studio al pubblico con apertivi d’arte.

Presenta la serata Federico Caloi , Critico d’arte.



Quando: mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 18,30



Dove: atelier Artemisia :via Capecelatro 22 angolo via Malnati, Milano





CRISTINA MUCCIOLI

Scrittrice, Critico d’arte, Docente di Estetica ed Etica della comunicazione all’Accademia di Belle Arti di Brera e Fenomenologia della moda all’ Istituto Marangoni



Presenta il suo libro:



“L’ESTETICA DEL VERO”

“Le idee e le immagini della verità nella

Storia dell'arte”



- L’estetica, vale a dire “lo studio della rappresentazione di ciò che è percepito”, non ha a che fare solo con il ‘bello’ o il ‘brutto’, ma sempre più con la ricerca del ‘vero’, come oggetto e fine della conoscenza.

Il libro racconta l’evoluzione dell’idea di ‘vero’ attraverso le immagini e le opere d’arte (dalle incisioni rupestri al Neuroimaging, dal ritratto pittorico alla fotomicroscopia, dalla scultura classica all’installazione) in relazione con i modelli conoscitivi, i paradigmi scientifici, la produzione letteraria e filosofica.

Nella sua lunga, ma a tratti fulminea evoluzione biologica e storica, l’umanità ha configurato le proprie immagini di verità attraverso cornici culturali. Così, anche il genio e la creatività del singolo sono al contempo cifra della sua individualità e conferma dell’organizzazione simbolica che, più o meno consapevolmente, tutti noi condividiamo e imponiamo alle cose e al mondo per poterlo addomesticare, per orientarci, per organizzarci. E questo è ciò che Michel Foucault chiamava “ordine del discorso”.







fa da cornice l’atelier ARTEMISIA con le opere “ intorno al vero”



Dal 2018 siamo partner culturale del CENTRO STUDI GRANDE MILANO



Il Movimento Turismo del Vino Lombardo con questa collaborazione farà fare un ideale percorso virtuale ma sensoriale con la degustazione dei vini Lombardi delle aziende vitivinicole associate .

Offrirà il Vino di Milano VERDEA – Colline di San Colombano







ARTEMISIA5PITTRICI



con il patrocinio del

CENTRO STUDI GRANDE MILANO

https://www.centrostudigrandemilano.org/





