L'Hard rock cafè di milano dedicherà una serata a david bowie con la tribute band italiana "killer star"

David Bowie è unanimemente considerato la rockstar più influente di tutti i tempi. La sua musica ha profondamente suggestionato le successive generazioni di musicisti determinando l’evoluzione dei generi musicali.



Il nuovissimo Hard Rock Café di Milano non poteva che dedicare una serata all’iconico artista britannico, finalmente nel cuore della città, in via Dante 5. L'appuntamento è per martedì 21 febbraio, dalle h. 21.



Sarebbe riduttivo definire i "Killer Star" solo un tributo a David Bowie. Durante le circa due ore di concerto la band spazia in più di quarant'anni anni di musica del Duca Bianco dove si possono ascoltare tutte le sue evoluzioni stilistiche, che sono poi le evoluzioni della musica “leggera”. Insomma una fedele antologia dell’art rock, ben eseguita e istruttiva.



“Siamo sempre stati consci della responsabilità di eseguire dal vivo un artista immenso come Bowie. Bisogna avere coraggio ma anche rispetto dell’artista. L’importante è trasmettere il più possibile al pubblico le emozioni della musica del Duca Bianco”, afferma il cantante della band.



Alla voce Alex Ganassini, Andrea Guizzetti alle tastiere, Tiziana Gasparinetti al basso, Andrea Madama alla batteria. Paolo Porfiri e Ivano Figini alle chitarre.



Uno spettacolo imperdibile per i fan di David Bowie, ma anche per i curiosi che non conoscono tutta la produzione dell’artista inglese.