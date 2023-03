L'imperfezione nella perfezione. Mostra di pittura, scultura e fotografia dei giovani artisti gaffa e vannelli

Dopo due anni di collaborazioni artistiche nei settori musicale e teatrale, i giovani artisti milanesi Claire Gaffa e Edgar Noè Vannelli, con il contributo del Comune di Cologno Monzese, presentano una mostra inedita con al centro la persona e le sue potenzialità, reinterpretate come sinonimo di unicità. Il percorso espositivo è poliedrico, includendo quadri e sculture dell'artista Gaffa e un progetto fotografico di Vannelli, un percorso che rappresenta appieno nei colori e nelle forme l'entusiasmo e l'emotività della produzione artistica dei due. L’uso dei colori è audace ad enfatizzare i meccanismi che regolano la psiche, i soggetti nascono da esperienze personali e dal mondo onirico del sogno. Il titolo della mostra e quindi il suo contenuto vuole anche rimarcare il connubio delle arti figurative con l’imperfezione che, per sua natura, caratterizza l’essere umano. L'artista dunque si pone al centro di questa costante ricerca.

L’arte può diventare un tutt’uno con la vita ed è il corpo umano lo strumento

stesso a plasmarla, con le sue peculiarità e le sue forme anatomiche.



affacciarsi a questo modo di fare arte quasi “primitivo”, con la volontà di riscoprire il contatto con i primordi umani. Con questa mostra si vuole volontariamente uscire dagli schemi preposti, stimolando la creatività e il pensiero propositivo di chi vorrà avvicinarsene, soprattutto per coloro che vogliano approfondire quanto il soggetto artistico può essere significativo e appassionante. L’incontro stesso con gli artisti in occasione dell’esposizione è una parte centrale di questo processo che mette al centro la comunicazione e avvicina i creatori delle opere ai suoi fruitori, da qui il messaggio che i due artisti vogliono trasmettere: l'arte per tutti.