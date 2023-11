L’Ocean film festival tour Italia approda a Milano

L'Ocean Film Festival Tour è una rassegna cinematografica che presenta produzioni internazionali sull'oceano.

Questi film, corto e medio metraggi, raccontano storie di vita marina e di avventurosi viaggi in mare in una celebrazione cinematografica dei nostri oceani.

Avventurandosi in zone poco esplorate del pianeta, si incontrano surfisti, canoisti, subacquei e scienziati che hanno dedicato la loro vita a rispondere al richiamo dell'oceano.



Immergetevi nelle meraviglie del grande blu, senza bagnarvi i piedi!



Il 13 novembre l’OCEAN FILM FESTIVAL è a Milano, al Cinema CityLife Anteo, con un programma di 10 nuovi film che celebrano i nostri oceani.



Biglietti acquistabili esclusivamente online al link https://oceanfilmfestival.vivaticket.it/



Biglietto intero: 16€ + 1,60€ di prevendita e commissioni di servizio (IVA inclusa)