L’odissea – una vera troyata. 10° anniversario per il musical parodia di thomas centaro

Sabato 11 novembre 2023, all’EcoTeatro di Milano, torna in scena L’ODISSEA – UNA VERA TROYATA, il musical parodia scritto e diretto da Thomas Centaro.

L’Odissea di Thomas Centaro, fortemente richiesta dal pubblico, è ad un passo dal sold-out già dalla prima ora di apertura delle vendite, e rappresenta la rentrée del regista che festeggia il 10° anniversario del musical che ha dato il via ad un inarrestabile rinascimento creativo.

Lo spettacolo in chiave pop-trash, visto da oltre 5 mila spettatori, è divenuto un vero e proprio cult per il pubblico milanese che, di replica in replica, ha visto e rivisto l’Odissea fino a conoscerla a memoria, continuando a ridere, a svagarsi e a cantare a squarciagola le canzoni parodiate in italiano dallo stesso autore.

Il cast originale è pronto ad intrattenere il pubblico per oltre due ore, portando in scena la formula vincente dello spettacolo con dettagliatissime scenografie digitali e costumi fedeli all’epoca, che creano un contrasto netto con lo slang e gli anacronismi dei dialoghi, descrivendo un’Antica Grecia in bilico tra l’epico e il surreale, soprattutto grazie alla musica pop. Tra avventura, colpi di scena e i folli personaggi di Omero, le canzoni esplodono in un mash-up di hit famosissime dai Queen ad Alex Britti, da Rihanna a Tiziano Ferro, dai Maroon 5 a Laura Pausini, da Lady Gaga a Ne-Yo, da Ricky Martin alle Lollipop, da Christina Aguilera a Cristina D’Avena.

Thomas Centaro dichiara: “Ogni autore sogna di scrivere uno spettacolo di successo, ogni regista sogna di portare in scena uno spettacolo di cui ci si possa innamorare, ogni attore sogna di interpretare un ruolo memorabile, ogni paroliere sogna che le sue canzoni possano arrivare oltre al microfono. Devo tanto all’Odissea, perché ha realizzato tutto questo già dal debutto del 2013 grazie ad una formula che pochissimi credevano potesse funzionare. La parola "parodia" suona quasi come una parolaccia ai puristi del teatro, ma in fin dei conti è lo spettatore a scegliere, e se sceglie i miei spettacoli è perché sa che tornerà a casa sorridendo. Io mi occupo di tutte le fasi della produzione da solo e non è affatto semplice, ma dalla prima rappresentazione dell’Odissea ho trovato il coraggio di fare ancora di più: nel 2015, sotto licenza del detentore dei diritti giapponese, ho portato in scena il musical kitsch anni ’80 “Kiss Me Licia” firmandone sceneggiatura, testi delle canzoni, regia e produzione, ho sviluppato la storia originale di “Reset – Il Musical” del 2016, ho debuttato con 3 One Man Show scritti di mio pugno, e nel 2019 ho prodotto “Kim – Il Musical”, il primo musical italiano originale trasposto in un podcast multivoce di 6 episodi disponibile tutt’oggi sulle maggiori piattaforme, così come la colonna sonora di Elena Centaro. Senza “L’Odissea” tutto questo non sarebbe mai stato possibile, e pur non avendo un nome noto, il pubblico in sala non manca mai, a dimostrazione che ciò che conta è l’audacia nella scelta delle storie da raccontare, l’originalità nello sviluppo dei contenuti, la riconoscibilità dello stile, la varietà dell’offerta. Costa tempo e fatica ma non ho esaurito la fantasia. Ho un nuovo musical parodia al quale sto lavorando da ben quattro anni e al termine dell’Odissea presenterò il titolo ai presenti. Chi ci sarà lo saprà per primo, e chi non ci sarà… beh, farà Una Vera Troyata!”.

L’Odissea rivive sul palcoscenico dopo più di 3000 anni con 8 attori, 8 ballerini, 16 personaggi, 38 scenografie in grafica digitale e 43 canzoni. Uno spettacolo spregiudicato, entusiasmante ed imperdibile da vedere con tutti i propri amici per una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Prevendite Vivaticket.

ORARI

Apertura porte: h. 19:00



Inizio spettacolo: h. 20:30