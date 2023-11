L'onda del suono: meditazione sonora del solstizio d'inverno

Meditare insieme, nel Solstizio d'Inverno, con il Suono delle Campane Tibetane, del Gong e di altri strumenti armonici, ci aiuta a liberarci dal passato per tornare alla nostra vera Essenza, a ciò che siamo veramente. Il rituale che svolgeremo insieme ti aiuterà a lasciar andare situazioni "sospese" e vecchi schemi ripetitivi. Finalmente libera dagli «orpelli» del passato, la mente si placa e questa è la condizione di ricettività migliore per seminare nuovi intenti e far affiorare intuizioni e nuove idee. Getteremo quindi insieme il seme dei nostri intenti, individuali e di gruppo, accompagnati da una meditazione guidata e rafforzati dal suono armonico delle Campane Tibetane per produrre un profondo stato di rilassamento e di benessere psicofisico.



Una pausa di completo benessere e rilassamento profondo cullati dalle onde vibrazionali del Bagno Sonoro Armonico. L'armonia dei suoni prodotti da Gong e Campane Tibetane elimina lo stress e la tensione accumulati durante la giornata, restituendoti profonda Armonia, Benessere ed un Equilibrio che dura nel tempo.

Riducendo il livello di stress, aumentano focus, concentrazione, memoria e capacità di gestione delle emozioni.



Le vibrazioni prodotte da Gong e Campane Tibetane facilitano l’espressione delle potenzialità intuitive e dei talenti creativi che ognuno di noi naturalmente possiede.



Una coinvolgente immersione in un Bagno Sonoro con Campane Tibetane, Gong e altri strumenti armonici rafforza la manifestazione del tuo Intento portandoti Armonia, Equilibrio e Benessere psicofisico profondo.



L'energia vibrazionale e sonora, che le Campane Tibetane producono, porta a una naturale riduzione della “wandering mind” favorendo al contempo una migliore capacità di attenzione e focalizzazione. Comodamente sdraiato sul materassino, la testa accolta dal cuscino, accarezzato dal profumo dell'incenso e dalla luce accogliente delle lampade di sale, preparati ad assaporare, con ogni cellula del tuo corpo, la straordinaria magia delle vibrazioni armoniche per riequilibrare il tuo sistema energetico, rafforzare il tuo sistema immunitario, potenziare la tua capacità di autoguarigione e far emergere le tue abilità intuitive e creative!



Vieni a vivere 90 minuti di rilassamento profondo con l'Onda del Suono, il Bagno Sonoro di gruppo con Gong e Campane Tibetane del Centro Olistico Spazio Darshanatura!