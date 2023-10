Il 19 ottobre in scena la nuova produzione G.O.S.T. “L’ultima cena del Barone Rampante” tratto da “Il barone rampante” di Italo Calvino in occasione del centenario della sua nascita



La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci giunge alla dodicesima edizione ed è organizzata da G.O.S.T. A.P.S. in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace.



Giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 21:00 il sipario dell’Auditorium Don Bosco si alzerà per L’ultima cena del Barone Rampante tratto da “Il barone rampante” di Italo Calvino. Regia di Lara Panighetti. Assistente alla regia Ilaria Basilico. Costumi Nicola Schiavone. Scenografie Elisa Turella e Edoardo Baldon.



Le relazioni in cui dovremmo sperimentare il massimo dell'amore a volte sono quelle più complesse. Quando succede? Quando l'equilibrio si spezza? Quando un figlio decide di prendere le distanze.

Attraverso la storia del Barone Rampante di Italo Calvino, oltre a intraprendere un viaggio pieno di fantasia ed immagini, ci interroghiamo sulla delicatezza e complessità dei rapporti tra i fratelli e tra i genitori e i figli, dove il cibo non è solo un bisogno. Cosimo, Biagio e il padre con la loro fantasia e i loro fantasmi ci accompagnano in questo viaggio.



Nei panni di Cosimo troveremo Luca Tagliabue, suo fratello Biagio sarà interpretato da Alberto Guerrasio, mentre i panni di loro padre barone Arminio Piovasco di Rondò saranno indossati da Alessandro Audino.

Cercando di non anticipare troppo la messinscena vi possiamo dire che si tratta di un allestimento davvero particolare. Basti pensare che Cosimo abbandona la famiglia per andare a vivere sugli alberi e che il suo interprete Luca Tagliabue oltre che essere un attore è anche un funambolo, abituato a camminare su funi a diversi metri di altezza. Verrà quindi proprio ricreata questa prospettiva delle vite dei protagonisti dello spettacolo: Cosimo che vive sugli alberi, Biagio e suo padre che invece vivono sotto di lui.



Inoltre con delicatezza e attraverso la storia di Italo Calvino viene trattato il delicato tema dei disturbi alimentari e dei dis-equilibri che questo crea all'interno delle relazioni familiari.



I biglietti sono in vendita tramite il circuito vivaticket e si possono quindi acquistare presso le loro rivendite e online sul sito www.vivaticket.com oppure presso il teatro la sera dello spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio.



Il costo dei biglietti è il seguente:

• intero 12 €

• ridotto (under 18, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.) 10€

• abbonamento PLATINUM 7 spettacoli 80€

• abbonamento GOLD 4 spettacoli a scelta (incluso Serata d’onore con Michele Placido) 50€

• abbonamento SILVER 4 spettacoli a scelta (escluso Serata d’onore con Michele Placido) 44€



Anche quest’anno è forte la nostra volontà di dare un chiaro segnale di diffusione del teatro mantenendo il costo dei biglietti a soli 12€ e cercando di promuovere il teatro tra i giovani proponendo la riduzione a 10€ anche per gli under 18.



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100.



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!