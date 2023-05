"La bestia" - spettacolo teatrale

Un gruppo di ragazzi si trova in vacanza in una grande casa, un po’ isolata in mezzo alla natura. All’improvviso, dalla boscaglia, irrompe una enorme bestia nera, che vuole aggredire i ragazzi e li costringe a fuggire verso l’unico posto dove non possa entrare: la soffitta. Non si comporta come un animale qualsiasi, sembra non stancarsi mai di aspettare che qualcuno di loro esca allo scoperto. Scopriremo che il suicidio di una loro compagna di corso ha lasciato un pesante fardello sulle loro spalle e l’isolamento forzato mostrerà che anche dentro di loro c’è qualcosa di cui aver paura.



Scritto e diretto da Omar Nedjari

Con gli studenti dell’Università Statale di Milano ed ex-allievi del Centro Teatro Attivo Matteo Banfi, Julia Bochra, Massimo De Laurentiis, Maddalena Guerri, Margherita Griesi, Anna Martucci, Caterina Sacchi, Daniele Santoro e Federica Zennaro.

Actor coach Marika Pensa



Produzione Compagnia Università degli Studi e Arcus Milano