La Bettolina inaugura “La corte jazz"

Tutti i mercoledì di giugno, musica alle porte di Milano in una cascina del ‘500



La Bettolina, ristorante situato a Gaggiano - a 15 km da Milano, in un piccolo angolo di paradiso immerso nel verde di una cascina del ‘500 - inaugura “La Corte jazz”, un ciclo di serate dedicate alla musica jazz, in programma tutti i mercoledì del mese di giugno: 5, 12, 19 e 26 giugno 2024, dalle ore 18:30 alle 22.

Si comincia mercoledì 5 giugno con il duo jazz Intini-Costantino: Davide Intini (sax tenore) e Attilio Costantino (chitarra). Il duo reinterpreta i classici della storia del jazz, insieme a composizioni che riflettono la loro vasta gamma di influenze musicali.

Mercoledì 12 giugno, vocal funk jazz trio: la voce di Giulia Musicco accompagnata dal basso elettrico di Enrico Palmieri e dalle tastiere di Matteo Maranzana, in un’interpretazione di alcune top hits riarrangiate elegantemente in veste funk e neo-soul. Mercoledì 19 giugno è la volta di Davide Intini JoLO Quartet, che allieterà il pubblico con il repertorio funk-jazz di Herbie Hancock e Jaco Pastorius.

Mercoledì 26 giugno, a chiudere il mese sarà Simone Draetta con Gipsy Jazz trio.



È gradita la prenotazione, e gli appuntamenti sono un’occasione anche per scoprire i numerosi e originali piatti presenti nel menù curato dal giovane chef Domenico Montanaro, che ripercorre la tradizione milanese e settentrionale con creatività, proponendo anche una sezione dedicata alla griglia con particolari tagli di carne. Gli ingredienti sono di altissima qualità, reperiti da fornitori locali; tutti i prodotti sono preparati in casa, dalla pasta fresca al pane, come anche torte, gelati e sorbetti.



Inoltre, gli ospiti possono gustare cocktail e soft drink di alto livello, con una selezione di gin nazionali e internazionali, grappe e signature drink a base di rum, gin, vodka, cachaca e mezcal. Ma anche whisky e rum provenienti da Scozia, Haiti, Repubblica Domenicana e Guatemala, serviti con cioccolato fondente, arancia e acqua con ghiaccio.

La cantina vanta numerose etichette straniere, provenienti dalla Francia alla Spagna, passando, ovviamente per l’Italia. Bianchi, rossi, rosati, da dessert, spumanti e champagne, ma anche biologici, biodinamici e naturali, la carta vini presenta referenze importanti per i clienti più attenti ed esigenti, ma anche bottiglie più giovani.



La Bettolina è una location versatile e vivace, il cui nome deriva proprio dalla bettolina, imbarcazione che trasportava le persone da una sponda all’altra del Naviglio. Ai tempi della costruzione del Duomo di Milano, la struttura veniva utilizzata come rimessaggio per i materiali. In seguito, è diventata una stalliera e successivamente una locanda, punto di ritrovo per cene di importanti personaggi politici italiani. La Bettolina, di proprietà di Alessandro Totaro e Daria Lo Giudice, ha aperto nel 2018 e con il tempo, nonostante la pandemia, è diventata un punto di riferimento per i milanesi e il pubblico locale, che apprezzano il recupero della struttura.



La Bettolina

Strada Statale Nuova Vigevanese 4 - Gaggiano (MI)

Per informazioni e prenotazioni

Tel. 389 8281966



Gallery



labettolina.it