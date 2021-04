La boutique dei nasi rossi di primavera

Dal 2 al 9 maggio torna con un’apertura straordinaria La Boutique dei Nasi Rossi, il mercatino dell'Associazione Veronica Sacchi ODV (AVS) di Milano dove ogni acquisto diventa un sorriso.





Fare shopping solidale per aiutare i Clown Dottori a portare sorrisi dove c’è bisogno. Torna con un’apertura straordinaria La Boutique dei Nasi Rossi, il mercatino dell'Associazione Veronica Sacchi ODV (AVS) che si terrà dal 2 al 9 maggio, dalle 10:30 alle 19:30, a Milano in via Guanella 11 (MM1–Precotto).



Nella versione primaverile, presso gli oltre 200 mq della Boutique sarà possibile acquistare prelibatezze del commercio equo, olio siciliano, the, tisane e il miele del sorriso. Presenti le immancabili “la Pagliaccia, la birra del sorriso” rossa del Birrificio Menaresta e la “Doctor Klown” bionda del Birrificio Rurale, realizzate appositamente per AVS, oltre a un’ampia selezione di birre artigianali, vini delle Langhe dei Marchesi di Gresy e bianchi siciliani.



Ampio spazio è dedicato all’abbigliamento per adulti e bambini, nuovo delle migliori marche e vintage; giocattoli, materiale di giocoleria e trucchi di magia; libri di narrativa per adulti e illustrati per bambini; oggettistica di modernariato e artigianato dal mondo; prodotti per la cura del corpo e solari in vista dell’estate.



Chicche esclusive della Boutique sono gli splendidi gadget del sorriso, tra cui le novità: le Shopper del sorriso e gli apri bottiglia calamita con frasi divertenti. Sempre presenti le Smile Battle, le borracce ecologiche in alluminio, le t-shirt del sorriso, le tazze del sorriso e il libro: “Questa è una storia d’amore”.



Tutto il ricavato verrà destinato a sostegno del progetto #SmartClown, che consiste in video chiamate a bambini, anziani, ma anche adulti, ricoverati presso strutture sanitarie e case di riposo con i giovani volontari clown per sorridere, seppur a distanza, e sentirsi meno soli.



Attualmente i Clown Dottori sono impegnati anche nella campagna #Vacci_clown: presenti nei centri vaccinali dell’Ospedale Militare di Baggio e del Gaetano Pini, accolgono e aiutano le categorie più fragili a compilare moduli e fare la fila con il sorriso.



Nel rispetto della normativa vigente l’ingresso alla Boutique è contingentato e avviene su prenotazione, scrivendo a info@veronicasacchi.it, o via whatsapp al 3756121754 o tramite:

Eventbrite: www.eventbrite.it/e/biglietti-boutique-dei-nasi-rossi-di-primavera-151641089581

Facebook: www.facebook.com/events/1372030883175239/



E’ previsto un servizio di consegna a domicilio previa visione e prenotazione dei prodotti. Tutte le info su www.veronicasacchi.it/boutique-dei-nasi-rossi-primaverile/





LA BOUTIQUE DEI NASI ROSSI DI PRIMAVERA

via don Luigi Guanella, 11

(traversa di viale Monza)

MM1 Precotto



DA DOMENICA 2 MAGGIO A DOMENICA 9 MAGGIO 2021



Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 - orario continuato

Ingresso libero su prenotazione