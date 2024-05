L’associazione G.O.S.T. A.P.S. partecipa per la prima volta alla Milano Civil Week che celebra l'attivismo civico e la responsabilità dei cittadini con un focus sulla costituzione attraverso un programma di eventi diffuso su tutta l'area della città metropolitana di Milano dal 9 al 12 maggio 2024. Il tema di questa edizione, che è la quarta, è infatti "La Costituzione siamo noi".



Nell’ambito di questa manifestazione ci sembrava opportuno presentare lo spettacolo La cαsa comune, produzione G.O.S.T. per la regia di Roberta Cavalleri.



Alle volte si è solo delle persone che hanno una storia sbagliata, nulla di strano o così grave da nascondere, se non la voglia di ricominciare che si fa fatica a dichiarare. Storie di vita vera, di donne e di uomini che sono caduti e si sono rialzati. Momenti di vita che potrebbero appartenere a tutti noi, ma ai quali non si vuole pensare. E la fragilità, che diventa il carattere di una società che spesso dimentica di amarsi.



Lo spettacolo racconta storie di vita che sono “passate” per la Casa Jannacci di Milano.



La cαsa comune sarà in scena venerdì 10 maggio 2024 alle ore 21:00 presso la sala conferenze della Biblioteca di Bollate, P.zza C. A. Dalla Chiesa 30, Bollate (MI). L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.



Gli eventi della Milano Civil Week sono promossi da: Comune di Milano, Corriere Buone Notizie, Forum Terzo settore. In collaborazione con CSV Milano; sostenuti da: Fondazione di Comunità Milano (città, sud-ovest, sud-est, Martesana), Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Regione Lombardia; patrocinati da: Città metropolitana di Milano, Comune di Bollate; media partner: Shareradio, Milano All News.



Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100.



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it