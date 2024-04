New Soul Wena presenta il nuovo disco "Back to you"

Sabato 13 aprile a partire dalle ore 22 Wena presenta live "Back to You": l'album in uscita il 12 aprile su tutte le piattaforme digitali sarà eseguito nella sua interezza dal palco del BIKO Club di Milano. Edito da Kido Music, il secondo disco di Valentina Gnesutta – in arte Wena – è stato anticipato dall’uscita dell'omonimo singolo, brano che ha segnato il ritorno della cantautrice di origini campane presente sulla scena milanese con il collettivo di musicisti Soul Circus di cui è co-fondatrice. "Keeping all my love", così recita la canzone, che racconta come una storia finita dopo "aver trattenuto tutto l'amore" si possa trasformare in consapevolezza, ma non senza che la fatica e il trascorrere del tempo vengano in soccorso.



«La Notting Hill di cui canto l’illusione – spiega Wena a proposito della title track – esprime la distanza dei sentimenti, la rottura che si crea silenziosamente, le strade di una Londra immaginaria dove ciascuno comincia a camminare da solo senza neanche accorgersene. La fine arriva in modalità che consideriamo sempre così maledettamente sbagliate, “so wrong”. Non siamo preparati, non accettiamo di non aver potuto salvare il nostro amore in tempo; ma sarà proprio il tempo a restituirci il meglio di noi stessi».



Corista di Ghemon fino al 2020, Wena ha collaborato con artisti come Raiz e Almamegretta, Paola Turci, Bugo e Clementino e ha fatto da apertura, tra gli altri, ai concerti di Frankie Hi-nrg e Niccolo? Fabi. La sua musica e? un territorio di contaminazioni, dal blues al pop, passando per il soul e l'elettronica, che accompagnano una vocalità calda e potente: ma è dentro le storie di vita vissuta che si consuma la sua ricerca costante di nuovi linguaggi e sonorità.



L'album in uscita è un disco-percorso iniziato in una città e chiuso in un’altra, come un seme piantato in un luogo e fiorito altrove: un album autobiografico che è il racconto di una storia d'amore, della sua evoluzione e dello strappo finale; racconto in cui la ricerca di nuove sonorità è parte integrante del viaggio stesso. E di questo vestito sonoro del tutto inedito è il produttore artistico, Fabio Visocchi, il principale artefice.



Sul palco:

Wena – voce

Eusebio Getulio – basso

Leo Boschi – chitarra e tastiere

Luciano “Lucky” Pesce – tastiere

Valter Boscarino – batteria

Alessia Marcandalli – cori

Andre Gentile – cori

Erminia Marcello – cori



Nicola Puccetti – sound engineer