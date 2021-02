La compagnia di danza aerea e acrobatica Zamaga athletic dancers di cernusco sul naviglio sul palco di inaugurazione dei mondiali di sci cortina 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un particolare contributo coreografico verrà inserito alla cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di sci alpino di Cortina, in diretta su Raidue alle ore 18 di domenica 7 febbraio, trasmessi in mondovisione. Il primo momento coreografico è incentrato sull’adrenalina dello sciare, dall’attesa per la partenza alla forza sprigionata nelle paurose dinamiche e traiettorie della discesa libera; il secondo, è un poetico omaggio alla magia della neve e alle fate della montagna. In entrambi, tra i supporti scenografici creati dal maestro cartapestaio putignanese Deni Bianco - e con speciali costumi di Angela Gassi e Domingo Bombini - si esibiranno danzatori d’aria e di terra. In scena, volteggeranno in aria Elisa Barucchieri, Germana Raimondo (assistita dietro le quinte nel delicatissimo ruolo di porteur manuale da Alessandro Catacchio), Victoria Sogn, Alessia Abiuso e Lucia della Guardia; danzatori-acrobati a terra saranno la perfomer Ada Ossola e i ragazzi della compagnia ZaMagA Athletic Dancers di Cernusco Sul Naviglio: Maria Agatiello, Marco Zanotti, Alessandra Bonincontro, Gabriele Puccia, Maria Cristina Vivona e Martina Pilenga. Insieme alla compagnia Barese Resextensa di Elisa Barruchieri e alla performer Ada Ossola, gli ZaMagA Athletic Dancers con il loro contributo si esprimeranno con l’obiettivo di offrire nuova luce e speranza affinché lo spettacolo dal vivo possa tornare alla normalità. È una grande soddisfazione per tutti noi – affermano Maria Agatiello e Marco Zanotti, i fondatori di questa compagnia - dopo più di un anno fuori dalla scena , poter ritornare a fare il nostro lavoro ed essere stati scelti per questo grande evento. Ufficio Stampa ZaMaga Athletic Dancers Dott. Claudia La Porta Cell 333 2108740 Mail: claudia_laporta@libero.it info@zamaga.it