“L contaminazione dei linguaggi nella fotografia italiana contemporanea”: talk con Emanuele Amighetti

Istituto Italiano di Fotografia è sponsor tecnico della mostra collettiva “Fotografia Italiana Contemporanea” organizzata da State of e Galleria Indice dal 25 marzo al 24 aprile 2022 presso Scalo Lambrate – The Sanctuary (via Siccardo 12, Milano). L’esposizione propone uno sguardo sul panorama della nuova fotografia italiana, attraverso le opere di sedici autori: Mattia Balsamini, Fabio Barile, Fabrizio Bellomo, Silvia Bigi, Alessandro Calabrese, Marina Caneve, Nicolò Cecchella, Giorgio Di Noto, Rachele Maistrello, Silvia Mariotti, Allegra Martin, Jacopo Rinaldi, Alessandro Sambini, Caterina Erica Shanta, Jacopo Valentini, Emilio Vavarella.



In occasione a questa collaborazione IIF propone mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 18:30 la talk “La contaminazione dei linguaggi nella fotografia italiana contemporanea” con Emanuele Amighetti, Creative Director presso Esquire Italia e Docente IIF. L’incontro, che verrà ospitato negli spazi dove si tiene la mostra (via Siccardo 12), sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi con diversi fotografi in mostra sulla permeabilità del linguaggio fotografico nei confronti delle altre arti visive e degli stimoli esterni.



Mercoledì 6 aprile, ore 18:30



Location: Scalo Lambrate – The Sanctuary (via Siccardo 12, Milano)



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.