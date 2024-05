La costituzione siamo noi! - letture e canti dei bambini del ic fabio filzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Costituzione siamo noi! La costituzione con gli occhi di domani Letture e canti dei bambini del IC Fabio Filzi Biblioteca Calvairate Piazzale F. Martini 16 - Milano Venerdì 10 Maggio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Evento aperto a tutti fino esaurimento posti In occasione della Milano Civil Week Vivere 2024 “La Costituzione siamo noi” il Comitato Zona delle Regioni e l’Associazione Variazioni sul Tema, venerdì 10 maggio 2024 dalle 18.00 alle 19.00 organizzano un laboratorio presso lo spazio eventi della Biblioteca Calvairate di piazzale F. Martini 16 – Milano. Si tratta di un momento di riflessione e musica proposto e condotto da alcuni bambini dell' IC Fabio Filzi di Milano e dal Coro di voci bianche Le Piccole Variazioni. L'evento è aperto a tutti e tratterà il tema della Costituzione attraverso alcune letture che si alterneranno a canti diretti dal Maestro Roberto Gelosa. L'accento verrà posto in particolare sull'importanza delle regole e della loro condivisione per creare una società il cui forte senso di appartenenza permetta di vivere in equilibrio, armonia e rispetto verso il prossimo. La Costituzione segna un punto di svolta su questo tema e i bambini partono da esso per non dimenticare gli errori del passato, farne tesoro e cercare di costruire una società sana, garantendo le libertà di pensiero, espressione e individualità. Costituzione, condizionamenti, condivisione sono i temi che verranno toccati dai racconti dei giovani partecipanti, alcuni scritti da loro stessi, altri tratti da letture condivise durante il percorso scolastico. La musica e il canto arricchiranno questi momenti, rendendoli preziosi ed emozionanti. Seguirà un piccolo aperitivo offerto ai partecipanti.