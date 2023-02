La donna nell'arte, mostra internazionale

Artemida Experience è lieta di presentare la mostra d’arte internazionale “La Donna nell’Arte”. All’interno della Galleria Spazio Arte Tolomeo, la mostra aprirà le sue porte al grande pubblico dal 14 Marzo alle ore 18, al 25 Marzo.



Le tematiche trattate



36 artisti internazionali, esporranno le loro opere, che tratteranno le tematiche della Donna nel contesto artistico, sia come figura in opere artistiche sia come artista stessa. Le opere degli artisti in esposizione tratteranno anche le disparità di genere, e ci faranno riflettere sul tessuto sociale in cui la donna viene costretta ancora a muoversi nonostante alcuni atteggiamenti siano del tutto anacronistici.



Votazioni



Durante la mostra ogni visitatore sarà attore principale dell’evento. Votando l’artista che più gli ha suscitato interesse potrà decidere i primi tre vincitori della mostra che riceveranno una premiazione e consentiranno ad uno dei tre di partecipare alla Design Week di aprile. Premiazione che avverrà il 25 marzo dalle ore 18.



I nostri ospiti



Nella serata di apertura avremo come ospite Anna Favella, la bellissima attrice Rai e Netflix, attivissima verso i diritti sulle donne, che ci racconterà di lei e di cosa si fa oggi per contrastare questo tipo di discriminazione e la nostra Elisabetta Roncati, divulgatrice digitale e art consultant, che ci darà il suo punto di vista sull’argomento e ci racconterà del suo lavoro e delle difficoltà che ha potuto riscontrare.



Nella serata di chiusura del 25 Marzo avremo invece come ospite il nostro attore di casa, Livio Kone.



Gli artisti





Giulia Baita, Viviana Goi, Lorenzo ragno Celli, Nunzia Romeo-MANU', Laura Zigatti, Silvia Privitera Petino, Monica del Duca, Emanuela Romanelli, Sofia Curci-2ofiart, Paola Semilia, Maria Nemeth, Chrissa Louccetti, Arlette Mendieta R., Marie Dubreuil-la fille poésie, Veronica Van Saften, Vérogoude, Altroveart, Saverio Maria Pantaleo, Francesca Agosta, Antonella Brasola, Strimi21, Olivia Pop, Valentina Bianco, Matteo Tenni, Bottallo Luigina, Giorgia Coniglio, Donato Nitti, Dana Danini, Veronica Chiriatti, Agnese Giacobini, Gaia Baccellini, Giusy soul Art, FedericawRossi, Claudio Caporaso, Rita Luppi, Valeria Morasso.