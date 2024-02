La donna pesce

Un monologo teatrale progettato per dare voce alle donne. Un'indagine sulla figura femminile, controversa, distonica, frammentata, ma al tempo stesso, energica, vitale e sensibile. Cinque storie, forse, un'unica storia; frammenti di vita vissuta che aprono finestre, mettendo in luce il lato più vero e più fragile di ogni donna. Le incoerenze, i rifiuti, le passioni e i desideri di donne che con coraggio si sono scrollate di dosso un certo pudore e nude, di fronte alla folla, fanno un inchino.

Un cabaret esistenziale che ci trascina in cinque diversi luoghi, attraverso cinque vite che convergono in un'unica grande storia. La storia della Donna Pesce, che vive in un mondo senz'acqua ed è alla continua ricerca di un ruscello, un fiume o un mare dove trovare la quiete. Donne affamate d'amore, che desiderano trasgredire, che combattono per i propri ideali, che piangono, ridono, urlano e sbagliano.