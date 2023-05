La felicità è un percorso - recital pianistico di Alon Goldstein

Alon Goldstein, pianista concertista israeliano/americano, è ammirato per la sua intelligenza musicale, visione artistica e programmazione innovativa. Il programma del recital di sabato 27 Maggio comprende:

FANNY MENDELSSOHN: Settembre, da Das Jahr

BACH/SILOTI: Preludio in si minore

FELIX MENDELSSOHN: Romanza senza parole Op.19 n.3

BACH/PETRI: Sheep may safely graze

FRANZ SCHUBERT: Quattro Improvvisi Op. 90



FREDERIC CHOPIN: Scherzo n. 1 in si minore Op. 20