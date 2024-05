La festa della filosofia a Bresso

La Festa della Filosofia dell’Associazione NonsoloSophia ed Edizioni AlboVersorio arriva per la prima volta a Bresso, con due incontri dedicati alla filosofia e all’intelligenza artificiale.



La Festa della Filosofia 2024

La Festa della Filosofia è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera del pubblico e l’intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani. La nuova edizione della rassegna, dedicata al tema “Natura, uomo e intelligenza artificiale”, approfondirà gli interrogativi che ruotano intorno agli attuali dibattiti sull’intelligenza artificiale, attraverso l’originale sguardo della filosofia.



Gli incontri in programma a Bresso

Giovedì 6 giugno 2024, alle ore 20:45, la Festa della Filosofia ospiterà presso lo Spazio Don Giussani di Bresso i filosofi Paolo Bellini e Vincenzo Costa, che terranno una lectio dal titolo “Media e filosofia nell’epoca dell’intelligenza artificiale”. Paolo Bellini è Professore Ordinario di Filosofia politica presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como e le sue attività di ricerca analizzano i temi dei linguaggi politici, della tecnologia e dell’immaginario collettivo. Vincenzo Costa, autore di numerose pubblicazioni tradotte in diverse lingue, è Professore Ordinario di Fenomenologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e i suoi studi approfondiscono il pensiero filosofico contemporaneo.



L’evento sarà preceduto dall’incontro “La parola ai giovani”, che si terrà giovedì 30 maggio, alle ore 20:45, presso la biblioteca L’Artemisia di Bresso, ideato per l’intervento degli studenti universitari e dei giovani studiosi. L’incontro ospiterà Giulia Colasanti e Chiara Melesi, che terranno una conferenza dal titolo “Uomo e tecnica: una relazione originaria”.



L’ingresso tutti gli eventi è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni sul programma, consultare il sito: www.festadellafilosofia.it