La festa della musica

In occasione della riapertura delle proprie sedi Ricordi Music School organizza, all’Arena Milano Est, una grande festa con concerti e laboratori per bambini e ragazzi.

Negli stand intorno al palco sarà possibile avere tutte le informazioni sulle novità per l’anno 2020/2021.



A ingresso gratuito:

Ore 17.30 “La danza delle stelle”, Laboratorio di musica e danza per bambini fino ai 6 anni

Ore 18.30 “Metti una canzone“, Laboratorio con concerto di musica e danza per bambini dai 6 agli 11 anni

I bambini saranno invitati a salire sul palcoscenico per creare divertenti performance artistiche, guidati dai docenti della scuola.

Ore 19.30 Under 13 Orchestra: un grande progetto educativo che festeggia i suoi 15 anni!

Ore 20.00 “Ricordi Performing Arts” il nuovo progetto Under 20 presentato sul palco dalla Direttrice Anna Mortara e i Partner DanceHaus di Susanna Beltrami per la danza e Still di Denis Curti per la fotografia.

In collaborazione con cooperativa La Bilancia e il Teatro dei Martinitt presentazione di “Young for Future Arena”, un nuovo spazio performance dedicato ai giovanissimi.



Con quota di ingresso € 12 intero/€10 fino ai 18 anni/€3 fino ai 14 anni:

Ore 21.00 Concerto finale con i Backseat Boogie. Un divertentissimo concerto per tutta la famiglia.

Rock&Roll with Rhythm&Blues and classical Neo-Rockabilly



Aprono il concerto una band di giovanissimi delle Ricordi Music School, pluripremiata in Italia e all’Estero, e una Jam Session con alcuni docenti della scuola.





È possibile acquistare i biglietti con riduzione per il concerto serale presso la biglietteria del Teatro Martinitt in Via Riccardo Pitteri 58, di persona o telefonicamente al numero 02/36580010

(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 - sabato e domenica dalle 15 alle 20)

Per evitare assembramenti è fortemente consigliato l'acquisto anticipato del biglietto.

L’acquisto dei soli biglietti interi è possibile online su https://teatromartinitt.vivaticket.it/ita/event/the-backseat-boogie/151045

