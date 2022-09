La festa dello sport al Parco Nord tra yoga, corsa e tanto altro

Domenica 11 settembre, nella bellissima cornice del Parco Nord, i prati dell’area di fronte alla Cascina Centro Parco si trasformeranno in campi da gioco e spazi per praticare ogni tipo di sport grazie alle numerosi associazioni e operatori del settore dello sport che per tutta la giornata organizzeranno partite, competizioni e lezioni dimostrative.

Inoltre nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 17 verranno ospitati gli allenatori della Scuola Calcio Inter che giocheranno con i giovani (nati dal 2012 al 2015). E' possibile prenotare l'attività sul sito dedicato.

Le associazioni presenti

Tra le associazioni presenti, i Pattinatori Libertas Ambrosiana, i Prowalking Wellness Wizard ASD, "Movimento e percezione ASD", "ASD Scacchi Cinisello", Associazione Italiana Kung fu, ASD Sci Club Invicta Bresso, ASD Tennis Club Sesto e tantissime altre.

Come prenotare la propria attività

Per prenotare la propria attività gratuita visitare il sito dedicato.

Nell’arco della giornata sarà aperto il Punto Ristoro della Cascina Centro Parco: è possibile pranzare previa prenotazione al Punto Ristoro.