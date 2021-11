La Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale in Regione

Il 24 novembre nella sede regionale di Palazzo Lombardia, a Milano, è in programma la prima “Fiera di educazione alla sostenibilità ambientale in Lombardia”. Si tratta di un’iniziativa, organizzata da Regione, Fla e Arpa Lombardia, che anticipa il Forum regionale sviluppo sostenibile 2021 e che si propone di offrire un’occasione di approfondimento e confronto fra i soggetti territoriali promotori dei progetti di educazione ambientale e i destinatari delle varie proposte. Sarà declinata in quattro diverse modalità fruibili nell’arco dell’intera giornata, a seconda degli interessi.

A partire dagli stand espositivi e agli speaker corner, allestiti per tutto il giorno in piazza Città di Lombardia, punto di incontro diretto con gli enti, pubblici e privati, che illustreranno le proprie attività nell’ambito della formazione applicata allo sviluppo sostenibile. Qui gli utenti potranno chiedere informazioni, assistere a brevi interviste, guardare video, e ritirare o consultare il materiale disponibile sui principali temi ambientali oggetto della Fiera: qualità dell’aria, cambiamento climatico, economia circolare, biodiversità.

La spazio espositivo si snoderà lungo un percorso che accompagna i partecipanti fino all’ingresso dell’Auditorium Testori, dove si svolgeranno i due momenti clou della manifestazione: il convegno, durante la mattinata, e il concerto dell’Accademia Ambrosiana nel pomeriggio. Mentre il convegno darà modo di approfondire le varie tematiche, confrontarsi sui progetti e sulle aspettative di tutti gli attori – promotori e fruitori – della filiera, il concerto richiamerà alla bellezza della natura e all’importanza dell’ambiente che tutti siamo chiamati a proteggere.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul sito www.flanet.org. Le registrazioni dei momenti salienti di convegno e concerto, delle interviste effettuate negli speaker corner e di tutti i materiali multimediali proiettati negli stand confluiranno nella mostra virtuale a 360° che verrà pubblicata – sul portale di Regione Lombardia dedicato al tema – al termine della seconda edizione del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile “Qui cresce il futuro”.