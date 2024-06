La fisica dei neutrini è a portata di tutti

Milano si prepara a accogliere “Neutrino 2024”, la Conferenza Internazionale sulla Fisica e Astrofisica dei Neutrini, organizzata dall’Università di Milano-Bicocca, dall’Università Statale di Milano e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Questo prestigioso evento mondiale vedrà anche tre appuntamenti aperti alla cittadinanza, per coinvolgere il pubblico di tutte le età e diffondere la passione per la fisica dei neutrini.



Mercoledì 19 giugno alle 18:30, nell’Aula Magna dell’Università di Milano-Bicocca, durante l’evento “Quei piccoli enigmatici neutrini”, i fisici di fama internazionale Silvia Pascoli, Elisa Resconi e Guido Tonelli dialogheranno con Giuliana Galati sul passato, presente e futuro della ricerca sui neutrini. L’evento, gratuito e in italiano, è aperto al pubblico previa registrazione.



Sempre mercoledì 19 giugno alle 15:00, presso l’Aula Martini dell’Università di Milano-Bicocca, Francesco Vissani terrà un seminario intitolato "The genesis of the neutrino concept". Questo evento, gratuito e in inglese, è principalmente indirizzato agli studenti universitari.



Sabato 22 giugno alle 15:00, nella Biblioteca dell’ateneo, si terrà l’evento “Che fisiche!”, un memory game per bambini dai 6 agli 11 anni per scoprire la storia delle scienziate che hanno rivoluzionato la ricerca in fisica. L’appuntamento, gratuito e in italiano, richiede la registrazione ed è limitato a 30 partecipanti.



Per ulteriori informazioni sugli eventi pubblici di “Neutrino 2024” e per la registrazione, visitate: [https://neutrino2024.org/outreach-events/](https://neutrino2024.org/outreach-events/).