Dove celebra l’unicità per dire stop agli stereotipi e riscrivere insieme nuovi significati di Bellezza e Autostima.



La Giornata dell'Autostima è un momento di discussione e sensibilizzazione su diversi temi legati al valore dell’autostima, dal ruolo della famiglia e della scuola alle parole tossiche legate alla bellezza sui social, dagli stereotipi sulla perfezione al valore dell’inclusività.



In 3 panel si confronteranno:

Beatrice Valli; Benedetta De Luca; Carly Tommasini; Luciano Spinelli; Nick Cerioni; Oxana Lipka; Sandro Marenco; Sara Ventura; Stefania Andreoli; The Pozzolis Family; Valentina Dallari.



Per scoprire di più visita la pagina dell'evento: https://www.dove.com/it/stories/campaigns/detoxify/giornata-dell-autostima.html



L'accesso è garantito sino ad esaurimento posti.