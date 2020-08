La giornata della lingua romena a milano presso la libreria Bocca

Presso la prestigiosa libreria BOCCA di Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, 12 Milano, Edizioni Rediviva vi invita lunedì 31 agosto 2020, dalle ore 15.00 all’incontro letterario e poetico dedicato alla Giornata della Lingua Romena.

Durante questo evento ci sarà la presentazione del libro: "Romania. Un viaggio nella memoria. 1957-1967 un decennio difficile. Paesaggi e figure", in cui l’autrice Ida Garzonio, che ha studiato la lingua, la letteratura e la civiltà romena all'Università degli Studi di Milano, racconta la sua relazione con la Romania, dove arrivò per la prima volta nel 1957.

Dalla sua passione per la Romania e per la sua cultura, "nasce lo sforzo e la gioia con cui ha pubblicato a Milano negli anni Sessanta, numerose traduzioni dalla letteratura romena, in diverse riviste letterarie italiane dell'epoca, fino a un volumetto di colinde romene (nel 1966)". Queste traduzioni, molte di autori che lei ha conosciuto personalmente, si ritrovano nella seconda parte del volume. Una passione e un interesse nati in un contesto politico di dittatura in Romania, nel periodo della Cortina di ferro, che ha significato, a quel tempo, una barriera per la conoscenza e una rottura generale delle relazioni della Romania con l'Occidente e, implicitamente, con l'Italia.

L’evento culturale è organizzato, in occasione della celebrazione della Giornata della Lingua Romena, dal Centro Culturale Italo Romeno di Milano in collaborazione con la Libreria Bocca che organizza il ciclo di eventi tavoli d’arte in Galleria, al servizio degli autori per promuovere il loro lavoro.

Vi ricordiamo che l’evento è gratuito ma su prenotazione infoculturaromena@gmail.com con il rispetto dalle vigenti norme anti covid-19: l’obbligo della mascherina, il distanziamento sociale.