Circoli Culturali Giovanni Paolo II

Conferenza

La Grande Avventura

Crescere in sapienza in tempi difficili

con

Don Paolo Alliata

Martedì 20 Aprile 2021 alle ore 21.00

Canale Youtube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II



I Circoli Culturali Giovanni Paolo II propongono un altro incontro del ciclo dedicato alla attuale situazione provocata dal Covid 19. Si potrà seguire solo in streaming sul canale Youtube dei Circoli al link

https://youtu.be/gem_CuA_dEg

Questa volta Don Paolo Alliata ci farà riflettere su come possiamo trasformare sfide e difficoltà in momenti di crescita ed arricchimento sia personale, sia collettivo, coltivando la Sapienza, tema che quest’anno Mons. Mario Delpini ha messo al centro della sua lettera pastorale alla diocesi. Proprio recentemente, durante un’intervista, Mons. Mario Delpini ha voluto lanciare un monito a non concentrarsi sempre e soltanto sulla pandemia e sulle preoccupazioni: “Quando diremo parole belle e buone che svelano il senso delle cose?”. Dobbiamo imparare a guardare oltre quello che accade per nutrire la speranza che ci può portare ad essere migliori.

Don Paolo Alliata per il suo discorso prenderà spunto dal breve cortometraggio “La Luna” di Enrico Casarosa, prodotto dalla Pixar

Don Paolo Alliata, vicario della Comunità Pastorale Paolo VI per la parrocchia di Santa Maria Incoronata a Milano. Dopo la laurea in Lettere classiche all’Università degli Studi di Milano, viene ordinato sacerdote nel 2000 dal card. Carlo Maria Martini. Autore di testi teatrali sull’Antico e sul Nuovo Testamento, è responsabile dell’Ufficio per l’Apostolato Biblico della Diocesi di Milano. Fra le sue pubblicazioni, Dove Dio respira di nascosto. Tra le pagine dei grandi classici (Milano, Ponte alle Grazie, 2018) e C’era come un fuoco ardente. La forza dei sentimenti tra Vangelo e letteratura (Milano, Ponte alle Grazie, 2019) e Un sentiero per la gioia, passeggiate letterarie (edizioni Centro Ambrosiano, 2021).

L’incontro si terrà Martedì 20 Aprile alle ore 21.00, in diretta streaming sul canale Youtube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II, e rimarrà visibile anche in seguito. https://youtu.be/gem_CuA_dEg

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal desiderio di realizzare un servizio alla persona e alla società umana che si esprime e si attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, ispirandosi ai valori del cristianesimo e al magistero della Chiesa. I Circoli sono presenti anche nelle città di Roma, di Firenze e di Catania.

Per informazioni: circoligp2@gmail.com