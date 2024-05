Guarire dal vizio del fumo e curarsi da una moltitudine di malattie è il motore che muove il personaggio di Zeno nel romanzo di Italo Svevo.

La mente di Zeno ricostruisce ricordi, memorie, aneddoti e il suo punto di vista distorce, falsifica e strumentalizza la realtà dei fatti.

La (in)coscienza di Zeno indaga il tema dell'auto-rappresentazione che ognuno mette in at-to nella realtà di tutti i giorni. Nello spettacolo la coscienza del protagonista diventa la voce di un’umanità superata, di un tempo passato che fatica a scomparire.

Cosa è vero e cosa non lo è?

Cosa è autentico e cosa invece è frutto di una personale e intima rielaborazione dei fatti?

Esiste la possibilità di guardare con lucidità noi stessi e quello che ci accade?



La dimensione del teatro, come luogo di rappresentazione, è lo spazio migliore per rispondere a queste domande, giocando con tutti gli strumenti che il mezzo mette a disposizione.

In scena vediamo quindi agire personaggi consapevoli di esistere all’interno della finzione teatrale e letteraria, in una costante e ambigua sovrapposizione tra l'essere i protagonisti di una storia e allo stesso tempo funzioni drammaturgiche di un copione che prende vita in presenza del pubblico.

E proprio la frizione tra narrazione e realtà diventa il cardine del gioco cui si assiste.



28 maggio – 2 giugno 2024

Teatro Elfo Puccini

LA (IN)COSCIENZA DI ZENO

uno spettacolo di OYES



produzione OYES con il sostegno di Teatro Filodrammatici e Teatro del Borgo

regia Noemi Radice e Umberto Terruso

testo di Dario Merlini, Stefano Cordella, Noemi Radice

con Livia Castiglioni, Daniele Crasti, Francesca Gemma, Francesco Meola,

Dario Merlini, Fabio Zulli

scene e costumi Stefano Zullo

light designer Fabrizio Visconti

consulente dramaturg Simone Faloppa

assistente alla scenografia Nina Donatini

assistente ai costumi Federica Famà

foto di scena Luca Del Pia

organizzazione Emma Mainetti, Irene Romagnoli e Carolina Pedrizzetti



Riallestimento di “La Coscienza di Zeno” (2022) prodotto da Teatro Metastasio di Prato,

LAC Lugano Arte e Cultura, Teatro Stabile del Veneto, Oyes

con il sostegno di

Centro di Residenza della Toscana (Armunia - CapoTrave / Kilowatt)



