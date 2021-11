"La linea del colore": rassegna di teatro sociale dal 19 novembre al 4 dicembre presso lo spazio teatrale Quarta Parete, all’interno della Stazione di Porta Vittoria in Viale Mugello a Milano, ideata e prodotta da Animanera in collaborazione con Fondazione di Comunità Milano, Ministero dei Beni Culturali, Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Quarta Parete e Arte Passante Milano.



Con LA LINEA DEL COLORE, Animanera promuove la diffusione di attività culturali e teatrali nelle aree periferiche urbane e attiva meccanismi trasversali di scambio culturale, coinvolgendo strutture e associazioni che si occupano di contrasto alla povertà e alla discriminazione.

LA LINEA DEL COLORE è un’azione di arte sociale che ha come obiettivo l’attivazione e lo stimolo di una riflessione condivisa sui temi dell’esclusione e delle differenze.

Dal 19 novembre al 5 dicembre sono programmati 26 eventi: spettacoli (10), letture, incontri e presentazioni di documentari.

Costruita intorno alla centralità della performance teatrale e prodotta in collaborazione con realtà associative attive sul territorio, la rassegna mette in scena veri e propri spettacoli, progetti di lettura drammaturgica e proiezioni di documentari. Sono molti gli artisti coinvolti: Greta Cappelletti, Aron Tewelde, Magdalena Barile, Delma Pompeo, Tiziana Bergamaschi, Stefania Bregoli, Loredana Moffa, Samba Oussou Sacko, Angelo Campolo, Camilla Mattiuzzo, Natascia Curci, Giorgia Coco, Carlo Guasconi, Pablo Solari, Francesco Aricò, Fabrizio Lombardo, Margherita Mauro, Valerio Ameli, Simone Bisantino, Mattia Grimaldi, Aldo Cassano, Barbara Apuzzo, Yudel Collazo, Giorgio Cossu, Paul Guccione, David Quaiotti, Federica Cucco.



Sono previsti, inoltre, momenti di riflessione e discussione con il pubblico, che coinvolgono, oltre alle menti creative dei teatranti, anche studiosi, operatori e testimoni: Pietro Cavagna, Fiorella Pirola, Rita Colombo, Bruno Milone, Victory Oduabong, Zacaria Toure, Giampaolo Marzi.



LA LINEA DEL COLORE sostiene la ripartenza dello spettacolo mettendo in campo forza occupazionale, creando ponti tra le varie discipline e forme artistiche, e favorendo l’integrazione sociale attraverso la conoscenza e la scoperta dell’altro. Realizzato in rete con realtà produttive attive sul territorio della città di Milano, Sportello Immigrazione del Comune di Milano, Scuola Civica di Cinema, Teatro Utile, Arte Passante, Rete Corvetto, C.P.I.A. Milano, Associazione La Tenda. Si segnala inoltre la nuova collaborazione con il Premio Teatrale Carlo Annoni, premio dedicato alla drammaturgia sui temi della diversità di genere.