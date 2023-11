La lirica in periferia, sesta edizione: concerto gratuito al Centro Asteria

L’Associazione Art & Music Insieme, affermata realtà nel panorama culturale milanese e punto di riferimento per gli appassionati di musica classica e bel canto, nell’ambito della sesta edizione della rassegna musicale “La Lirica in Periferia”, domenica 12 Novembre ore 17:00, presso il Centro Asteria di piazza Carrara n° 17 a Milano, organizza un pomeriggio di grande cultura, con musica lirica, duetti d’opera, operetta, rinomati brani di vari autori famosi e classici napoletani. Nel corso dello spettacolo si esibiranno il soprano Ekaterina Adamova, il tenore Vitaliy Kovalchuk, il baritono Valerio Sgargi, “Star of the Voice” accompagnati al pianoforte dal Maestro Loris Peverada.



Come negli oltre 60 concerti organizzati da Art & music Insieme negli ultimi cinque anni l’ingresso sarà gratuito fino all’esaurimento dei circa 400 posti disponibili (è consigliata la prenotazione). Una scelta fatta dall’Associazione fin dagli albori della propria fondazione per consentire l’accesso agli spettacoli agli appassionati di musica lirica appartenenti alle classi meno abbienti. Scelta resa possibile dalle collaborazioni strette con Fondazioni ed Enti Pubblici che ne hanno finanziato le attività.



Per informazioni e prenotazioni:

WhatsApp: 349 860 9353

Email: artemusic.insieme@gmail.com





https://www.artmusicinsieme.it/