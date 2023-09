Sabato 14 Ottobre – “La Lirica per tutti” - ore 20:30, presso il Circolo Filologico Milanese ( via Clerici, n° 10 a Milano), l'Ass. "Art & Music Insieme" in collaborazione con la Fondazione Cariplo nell'ambito della rassegna "La Lirica in periferia- 6° edizione", organizza una serata di grande cultura, con musica lirica , brani e duetti d’opera e operetta e rinomati brani di vari autori famosi e classici napoletani.

Si esibiranno il soprano Ekaterina Adamova, il tenore Vitaliy Kovalchuk accompagnati al pianoforte dal M° Inessa Filistovich