La Milano di Dino Buzzati, passeggiata al confine tra il vero e il fantastico

La Milano di Dino Buzzati è quella dell’odore dei giornali la mattina presto, del boom economico degli anni 60, degli amori poco convenzionali, ma è anche una Milano misteriosa e surreale con vicoli immaginari e parcheggi impossibili.

La passeggiata d’autore si muoverà tra questi due mondi, quello del Buzzati preciso cronista del Corriere Della Sera e quello che lo ha reso uno dei più grandi scrittori fantastici del Novecento italiano, tra via Solferino (storica sede del giornale) a via Saterna (dove c’è l’immaginario ingresso agli inferi) leggeremo estratti sia dei suoi articoli che delle sue opere come Poema a Fumetti (considerato uno dei primi graphic novel italiano) e Un Amore. Di quest’ultimo romanzo (il più autobiografico) racconteremo anche le differenze tra la storia raccontata nel libro e la realtà.

Racconto di Michele Crescenzo e letture di Giorgia Corvasce.

APPUNTAMENTO

Sabato 12 vovembre

Ore 10.30

Via San Marco, 12

MM2 Moscova

Info/Prenotazioni: info@passeggiatedautore.it - 3392220777

8 euro





Ama scrivere storie: nel 2009 ha vinto il Premio Chatwin, concorso internazionale sul viaggio. Ha pubblicato racconti per antologie e riviste letterarie (‘tina, A4, Pastrengo, Talking Milano, Lettura la newsletter del Corriere della Sera). Attualmente sta finendo il suo primo romanzo.