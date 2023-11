La Milano di Ernest Hemingway è quella dei vini bianchi ghiacciati e dei martini lisci, delle code alla scala, dei lampadari di cristallo e specchi altissimi del Cova. È quella dei militari in licenza che vogliono solo divertirsi e dimenticare gli orrori del fronte. È la Milano del 1918 con carrozze, tram, persone che fumano sigari con giacca e panciotto.

La passeggiata riprende idealmente l’ultima notte del tenente Frederic Henry raccontata in Addio alle Armi quando lui e l’infermiera Catherine Barkley uscivano di nascosto dall’ospedale e andavano a scoprire la città.

La storia del protagonista del romanzo è molto simile a quella del suo autore, anche lui è un giovane americano che combatte per il fronte italiano, anche lui è un volontario della Croce Rossa, anche lui viene ferito da una granata austriaca e soprattutto anche lui si innamora perdutamente della sua infermiera. Le grosse differenze tra la realtà e il romanzo sono le date (il romanzo è ambientato indietro di un anno per rendere il suo personaggio testimone della disfatta di Caporetto) e la storia d’amore che finisce in modi completamente diversi (venite all’evento se volete sapere come).

Racconto di Michele Crescenzo e letture di Giorgia Corvasce.

Sabato 11 novembre

Ore 10.30

Via Cordusio, angolo via Armorari

MM 1 Cordusio



Info/Prenotazioni: info@passeggiatedautore.it – 3392220777