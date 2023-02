La mostra "gli altri siamo noi" torna visitabile per un mese

Giorni feriali dedicati alle scuola alla mattina, il sabato dalle 14.30 alle 18.30 per chiunque

Gli Altri Siamo Noi: mostra interattiva sui pregiudizi – Si tratta di un percorso interattivo per studenti dalla 4 primaria alla 1 superiore. Un labirinto dove in gruppi di 4 studenti si affrontano argomenti quali: stereotipi, pregiudizi, discriminazione e capro espiatorio. La visita dura 2 ore a classe, mentre per i visitatori singoli, circa 30′.



Se non l’hai vista e pensi che potrebbe interessare alla tua scuola, passa a trovarci alla scuola primaria Fabio Filzi e potrai dare un’occhiata!