La musa giapponese: mostra di pittura di Serena Della Bona

Serena Della Bona, pittrice bresciana e "artista latitante", laureata all'Accademia di Brera, espone le sue opere, caratterizzate dal sapiente uso dell'acquarello e dalla predilezione per le figure femminili, nella suggestiva cornice del Museo Montabone di Milano. Come suggerisce il titolo, "La musa giapponese", in quest'evento Della Bona dialoga con la cultura e l'arte del paese del Sol Levante, luogo dove ha vissuto e studiato, oltre ad aver partecipato a varie mostre, collettive e personali.



Nei giorni seguenti si terranno due workshop: "Acquarelli sul tema del Giappone" (domenica 16 giugno dalle 15 alle 18) e "Disegno manga" (giovedì 20 giugno dalle 18 alle 20). Per iscrizioni e chiedere ulteriori informazioni, scrivete a 3395332560.