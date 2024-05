La Musica del Cinema

-Note, canzoni e racconti da film-

Sabato 11 maggio, ore 21.00,

Teatro Bello

(Via San Cristoforo 1, Milano)



Appuntamento Sabato 11 maggio, ore 21.00, al Teatro Bello di Milano, con

La Musica del cinema- Note, canzoni e racconti da film.

Lo spettacolo, per la regia di Giulio Guerrieri, vedrà il musicista Lele Micò al pianoforte acustico e il musicista e cantautore Tonino Scala al pianoforte digitale, con l’apporto della vocalist Annalisa Cantando.



Dalle vette di Arthur's Theme (Best That You Can Do) di Christopher Cross alle sublimi partiture di Nicola Piovani ne La vita è bella, con incursioni nell’ “album- Soundtrack” Bagliori di Tonino Scala (Riverrecords, 2021).