“La musica del cuore”: evento musicale di Aido Segrate e di “radio free music web” con rea di “amici”, sergio sironi e nuovi talenti

Sabato 15 ottobre alle ore 20:45 presso il Teatro Arturo Toscanini – Cascina Commenda di Segrate (Mi), in scena lo spettacolo “La musica del cuore”, evento organizzato da AIDO Segrate e da “Radio Free Music web” in collaborazione con il comune di Segrate e patrocinato gratuitamente dal “Premio Vincenzo Crocitti International”. Un momento di condivisione, contornato da tanta bella musica interpretata da nuovi talenti, ma soprattutto per sensibilizzare le persone alla cultura della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule. Ospiti della serata: la cantante Rea (direttamente dal talent di “Amici”) l’attrice e comica Maria Rossi, l’attore, comico e speaker Sergio Sironi e il musicista e autore Roberto Turatti.



“La musica del cuore”: come, quando e perche’ …



Il biglietto ha un costo di Euro 10,00 (cadauno) e il ricavato sara’ devoluto interamente in beneficienza ad AIDO. Per l’acquisto dei biglietti, e’ possibile effettuare il pagamento attraverso il sito dell’emittente radiofonica: https://www.radiofreemusicweb.it/



Insieme, non solo per dar voce ai tanti giovani artisti che avranno la possibilita’ di presentare alla platea, sia dei loro brani inediti che delle cover conosciute al grande pubblico, ma anche per parlare di solodarieta’. AIDO, e’ un’associazione no-profit, attiva dal 26 febbraio del 1973 con lo scopo di sensibilizzare la donazione volontaria di organi, di tessuti e di cellule in caso di morte.

“La musica del cuore”, sposa una tematica profonda e delicata come questa, ma puo’ essere anche un momento per conoscere i nuovi volti della nostra musica odierna. Talenti ed emergenti da tutta Italia, di cui molti gia’ ospiti in radio, per condividere con noi i loro nuovi pezzi. La serata sara’ ripresa in diretta da “Radio 4 you” emittente radio televisiva, che trasmette sia in Lombardia che in Piemonte e anche online in diretta streaming. Invece, il solo audio della serata, potra’ essere ascoltato anche dal sito di “Radio Free Music web”.



I presentatori della serata



La serata sara’ presentata da Sara Morandi, giornalista di “Radio Free Music web” che conduce settimanalmente: “Ti ascolto” contenitore che ospita ogni giovedi’, big e giovani emergenti che presentano una loro canzone - mentre il venerdi’ - la giornalista presenta un altro spazio dedicato ai premiati del “Premio Vincenzo Crocitti International”, ci cui la radio e’ media-partner. Ad affiancare Sara, ci sara’ il bravissimo Simone Gallo, attore, conduttore e comico che ha partecipato a vari programmi televisivi, fra i quali “Colorado Cafe’” e premiato Crocitti nel 2021. Un talento unico e genuino, capace di travolgere il pubblico con suo “particolare savoire-faire” sempre pronto alla battuta.







I protagonisti “La musica del cuore” e l’attore Davide Daluiso



Ecco l’elenco dei cantanti che si esibiranno per presentare i loro brani e il corpo di ballo:



Giulia Mosca (mascotte della serata) Adriana, Gipsy Fiorucci, Gyn, Serepocaiontas, Eleonora Elettra, Valentina Laureana, Valeria De Gioia, Vittorio Poli, Nelson, Gianmarco Militello, Camilla, Daniele Bellaviti (pianista), Roccia e i Fico Project (ballerini/e).



Inoltre, l’attore e voce ufficiale di “Radio Free Music web”, Davide Daluiso preparera’ un numero speciale che ci lascera’ nel cuore un momento di grande emozione e commozione.